به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مظفر مختاری بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امید می رود در سال جاری بار سنگین هزینه های مردم را کاهش داده و با هزینه های موجود مدیریت مناسبی اعمال شود.



رئیس شورای اسلامی استان در ادامه با اشاره به عملکرد شورای سوم شهر شیراز نیز افزود: ظرف این چند سال از عمر شورای سوم شهر ارائه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در دستور کار داشتیم که پروژه های هدف 90 بعنوان برنامه بلند مدت مطرح شد و امروز در حال انجام است.



مختاری همچنین متذکر شد: سه سال پیش بودجه شهرداری شیراز 125 میلیارد تومان بسته می شد ولی امسال این رقم به 400 میلیارد تومان رسیده اما در عین حال باید این رقم مثل دیگر کلانشهرها با افزایش روبه رو باشد.