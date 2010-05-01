بزرگترین تابلوی پارچه ای نقاشی دانش آموزان مشهدی ترسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسئول طرح شهریاران کودک شهرداری مشهد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با همکاری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی دانش آموزان نواحی هفتگانه این سازمان در محل پارک وحدت مشهد هدایای خود را در قالب نقاشی به معلمان خود اهداء کردند.

علی اصغری با اشاره به اینکه از هر ناحیه یک مدرسه دراین مراسم حضور یافته بودند اظهار داشت: بزرگترین تابلوی پارچه ای نقاشی دانش آموزان مشهدی به متراژ 480 متر مربع فردا در عرصه میدان شهدای این شهر جهت بازدید عموم به نمایش درخواهد آمد.

وی درخصوص فعالیتهای متعدد گروه شهر یاران کودک گفت: نخستین مرحله ثبت نام از اعضای گروه در هشتم آبانماه سال گذشته و مرحله دوم در روزعید غیدیر خم از طریق ارائه فرم اطلاعات به دانش آموزان انجام گرفت.

اصغری ادامه داد: طی این مراحل تاکنون هفت هزار و 500 نفر عضو گروه شهریاران کودک شهرداری مشهد شده اند.

مسئول گروه شهر یاران کودک روابط عمومی شهرداری مشهد همچنین از عضوگیری جدید این گروه توسط سامانه پیامک و از طریق سایت خبر داد و گفت: دانش آموزان می توانند از طریق سامانه پیامک به شماره 30000137 و وارد کردن آیتم های نام، نام خانوادگی، شماره ملی و شماره تماس و همچنین از طریق سایت گروه به نشانی الکترونیکی به عضویت گروه در بیایند.

وی افزود:60 درصد عضو شدگان گروه شهریاران کودک را دختران و 40 درصد را پسران تشکیل می دهند.

اصغری در پایان مشارکت دادن دانش آموزان در اطلاع رسانی و آگهی از محیط و پیرامون خود و انتقال آن به دیگران را از اهداف این گروه عنوان کرد.