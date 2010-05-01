به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یدالله موحد عصر شنبه درحاشیه افتتاح مرکز علمی کاربردی دادگستری کرمان هدف از راه اندازی این مرکز را پاسخ به نیازهای علمی کارکنان و فراهم آمدن زمینه اشتراک دادگستری و کارکنان برای فراگیری دوره های پودمانی و مقاطع تحصیلی برشمرد.

وی تصریح کرد: با فراهم شدن زمینه تحصیلات برای کارمندان دادگستری و دستگاههای وابسته به قوه قضائیه در استان این مرکز هم اکنون با ثبت نام از 187 نفر در دوره های پودمانی و مقاطع تحصیلی کاردانی وکارشناسی که در آزمون ورودی پذیرفته شده اند، کار خود را آغاز کرده است.

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری استان کرمان گفت: تحصیلات در این مرکز جنبه کاربردی داشته و از توان وتجربه علمی قضات و کادر آموزشی سایر مراکز علمی برای تدریس استفاده شده است.

موحد اضافه کرد: اخذ مجوز برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وهمچنین گسترش مرکز برای ارائه خدمات آموزشی به صورت منطقه ای را در سطح استانهای مجاور از برنامه های در دست اقدام این مرکز برشمرد که در حال پیگیری می باشد.

وی گفت: این مرکز هم اکنون در ترم اول ضمن ثبت نام از پذیرفته شدگان دوره های پودمانی در حال ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته علوم ثبتی و شوراهای حل اختلاف در مقطع کاردانی و دانشجویان رشته حقوق گرایش علوم ثبتی در مقطع کارشناسی می باشد.