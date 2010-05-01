به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدتقی نادعلی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ارائه پروانه ساختمانی رایگان و تخفیف در واگذاری اراضی به عنوان امتیازات شهرداری قم به کسانی که قصد واگذاری منازل خود را دارند خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها انجام شده است چراکه افزایش قیمت زمین نه به نفع مردم است و نه به سود شهرداری قم.



نادعلی به پیگیری شهرداری قم در تهیه زمین معوض در محدوده منطقه جمکران به منظور واگذاری به املاک در مسیر طرح پیامبر اعظم(ص)‌ در منطقه جمکران اشاره کرد و اظهار داشت: این کار از رشد کاذب قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.



وی با بیان اینکه چند پل در محور حرم ـ جمکران احداث خواهد شد، از پل تقاطع راه‌آهن به عنوان مهم‌ترین پل این محور یاد کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز اجرای این پل هفت میلیارد و 200 میلیون تومان است که عملیات اجرایی آن از ماه آینده آغاز خواهد شد.



وی از اجرای بدنه‌سازی در پروژه پیامبر اعظم(ص) از حدود سه ماه آینده خبر داد و تصریح کرد: با توجه به مشکل تملک، در مناطقی که کمترین مشکل از نظر تملک وجود دارد، بدنه‌سازی به شکل مقطعی به اجرا درمی‌آید.



نادعلی ادامه داد: بدنه‌سازی این طرح همزمان با اجرای مسیر اصلی خواهد بود بدنه‌سازی در قسمت‌هایی از هر سه فاز این پروژه از حرم مطهر حضرت معصومه(س)‌ تا مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود.



وی افزود: در نقاطی که خدمات عمومی و زیربنایی در رفع مشکلات زائران موثر خواهد بود، این بدنه‌سازی‌ها به اجرا در می‌آیند.



مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم با بیان اینکه تاکنون سرمایه‌گذاران بسیاری برای حضور و سرمایه‌گذاری در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، خاطرنشان کرد:‌ ما تلاش داریم تا تملک را به حد مطلوبی از پیشرفت برسانیم و سپس سرمایه‌گذاران را وارد پروژه کنیم.



وی با بیان اینکه در حدفاصل تقاطع عمار یاسر تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) هیچ کاربری‌ برای اراضی تعریف نشده است، خاطرنشان کرد: این محدوده به عنوان یکی از بسط‌های حرم حضرت معصومه(س) به کار گرفته خواهد شد.



واگذاری باغ کرباسی به املاک در مسیر



مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم از خریداری اراضی معروف به باغ کرباسی از سوی شهرداری قم به منظور واگذاری به عنوان معوض اراضی موجود در طرح حرم تا جمکران خبر داد.



وی با بیان اینکه باغ کرباسی در نقطه‌ای مناسب از شهر قم و در نزدیکی میدان هنرستان قرار دارد، تصریح کرد: این زمین به مساحت 200 هزار مترمربع از سوی شهرداری قم خریداری شده و به عنوان معوض به صاحبان اراضی واقع در فاز دوم طرح پیامبر اعظم(ص) در حد فاصل میدان معلم تا 30 متری هنرستان واگذار خواهد شد.



وی با بیان اینکه کسانی که منزل خود را در اختیار این طرح قرار دهند، معوض مناسبی در محدوده منزل سابق دریافت خواهند کرد، اظهار داشت: حداقل معابر طراحی‌شده برای این زمین معوض 12 متر خواهد بود.



مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم اضافه کرد: تمامی اصول شهرسازی در اراضی معوض رعایت می‌شود و این اراضی با استقبال مناسبی از سوی مردم مواجه شده است.

