به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدامین نصراللهی‌زاده عصر شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی استان که با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: به منظور رفع نقاط پرحادثه و کاهش سوانح رانندگی امسال 110 کیلومتر از جاده‌های بوئین زهرا، دانسفهان، شامی شاپ، ابهر، سه راهی رحیم‌ آباد به بوئین زهرا و ادامه مسیر کورانه به رشتقون در چهار قطعه به بزرگراه تبدیل می‌شود.

وی افزود: تعریض جاده اک به اسفرورین، روکش آسفالت محمدیه به آبیک در جاده قدیم تهران، قزوین و قزوین به الموت از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این اداره کل در سال جاری است.

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع اعتباری افزون بر 75 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

نصراللهی‌زاده از جاده به عنوان زیرساخت مهم توسعه یاد کرد و اظهار داشت: هم اکنون استان قزوین بیش از 660 کیلومتر راه شریانی وجود دارد که از این میزان 212 کیلومتر آن آزاد راه و 235 کیلومتر آن بزرگراه است.

وی اضافه کرد: از نظر داشتن بزرگراه، استان قزوین بعد از اصفهان رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است که امیدواریم با ساخت چند بزرگراه‌ دیگر در سال جاری شاهد کاهش تصادف در محورهای یادشده باشیم.

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در سال گذشته تصریح کرد: شناسایی و اجرای عملیات رفع 14 نقطه پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان قزوین از جمله برنامه‌های صورت گرفته در سال گذشته بوده است.

به گفته نصراللهی‌زاده تاکنون 85 درصد عملیات رفع نقاط پرحادثه در استان اجرا شده است.