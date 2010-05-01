به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، علی نیکزاد با تأکید بر تسریع در روند پروژه های مسکن مهر در شهرستان ورامین افزود: مشکلات مسکن مهر در این شهرستان باید به سرعت حل شود تا مردمی که منتظر خانه دار شدن هستند، به زودی صاحب خانه شوند.

در حاشیه این بازدید که افتتاح مجتمع 40 واحدی مسکن مهر قرچک را نیز در پی داشت، پیمانکار این پروژه و پروژه مهستان، همکاری اداره کل گاز استان در خصوص مجوّز پیکج گاز برای واحدهای زیر 60 متر را خواستار شد که وزیر مسکن وعده داد تا هماهنگی های لازم را با مدیرکل گاز استان تهران انجام دهد.

وزیر مسکن از مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران در خصوص مشخصات پروژه افتتاحی پرسید که ابوالفضل مشکینی در این خصوص اظهار داشت: 40 واحد آماده طبق نقشه پیمانکار صورت گرفته است ولی واحدهای جدید پروژه مهستان که در حال ساخت است، بر طبق محاسبات اداره کل مسکن استان تهران به بهره برداری خواهد رسید.

علی نیکزاد در این بازدید سه ساعته که ابوالفضل مشکینی مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران و شهریار نخجوانی معاون وی به همراه فرماندار، بخشداران و شهرداران شهرستان ورامین نیز حضور داشتند، توصیه هایی نیز برای مسئولان استان تهران و شهرستان در زمینه مسکن مهر ارائه کرد.

نیکزاد در این بازدید، از پروژه های مسکن مهر مهستان در قرچک، پروژه مسکن کارخانه قند در خیرآباد که برای واگذاری به عنوان پروژه مسکن مهر پیشنهاد شده، پروژه 139 واحدی شهرک مدرس و پروژه بزرگ مسکن مهر پیشوا بازدید کرد.

همچنین در این بازید سه ساعته پروژه 40 واحدی در کنار مجتمع مسکن مهر مهستان در قرچک افتتاح شد.