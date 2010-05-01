به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر شنبه درجلسه ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) درشیراز افزود: امروز بیش ازهر زمان دیگری نیاز به اجرای عملی خواسته ها و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی احساس می شود و اگر خواستار تداوم مسیر و راه آن بزرگوار هستیم باید بر اساس وصیتنامه الهی و سیاسی ایشان عمل کرد.

وی با اشاره به 14 خرداد سالروز ارتحال بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز بیان کرد: باید برنامه های این روز کیفی تر و پربارتر از سالهای گذشته باشد.

فرماندار شهرستان شیراز در ادامه سخنان نسل امروز را نیازمند شناخت دیدگاه ها و اندیشه های امام راحل دانست و بر لزوم اجرای برنامه ها به گونه ای که این نسل با این اندیشه ها آشنا شود، تاکید کرد.