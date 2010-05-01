به گزارش خبرنگار مهر در خوی، مجید آقازاده بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات بخش آب و فاضلاب شهرستان خوی که در فرمانداری ترتیب یافت اظهارداشت: این طرحها شامل تصفیه خانه های فاضلاب نقده، پیرانشهر، سردشت و طرحهای توسعه تصفیه خانه های فاضلاب خوی و ارومیه است که بین 17 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی ادامه داد: از این تصفیه خانه ها امسال تصفیه خانه پیرانشهر به بهره برداری می رسد و بقیه تصفیه خانه ها نیز تا دو سال آینده آماده بهره برداری خواهند شد.

آقازاده اعتبارات بخش فاضلاب و توسعه شبکه فاضلاب در استان را در سالجاری 228 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این اعتبارات نسبت به سال گذشته 120 درصد رشد دارد.

موید حسینی صدر نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به ضرورت تسریع در رفع مشکلات بخشهای آب و فاضلاب شهرستانهای خوی و چایپاره بر ضرورت اجرایی شدن طرح تامین آب آشامیدنی خوی از طریق سد آغ چای تاکید کرد.

وی برآورد اعتبارات این طرح را بیش از یک هزار و 200 میلیاردریال اعلام و بر ضرورت تامین این اعتبارات در مدت پنج سال تاکید کرد.

غلامحسین عماری فرماندار خوی هم در این جلسه از اجرای طرح تامین آب شهرک ولیعصر خوی خبر داد و گفت: برای تامین آب شهرک ولیعصر و شهرهای خوی و دیزج دیز 10 حلقه چاه حفر و بیش از 11 کیلومتر خط انتقال احداث خواهد شد.