اصلاح هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد/ جذب سالانه 7 هزار عضو هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی شنبه شب در مراسم تقدیر از اساتید واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دانشگاه آزاد در ابتدای کار خود یک نفر نیز عضو هیئت علمی نداشت اما به تدریج با جذب اعضای هیئت علمی از سایر دانشگاهها، نیروی انسانی خود را تامین کرد از ابتدا نیز واحد علوم، تحقیقات دانشگاه آزاد به منظور تامین نیروی انسانی هیئت علمی راه اندازی شد و در حال حاضر بخش عمده ای از نیاز هیئت علمی را برطرف می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آمار دانشجویان دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در کشور گفت: از میان 200 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد، نیمی از آنها در دانشگاه آزاد تحصیل می کنند و از میان 20 هزار دانشجوی دکتری تخصصی نیز یک سوم از آنها در این دانشگاه تحصیل می کنند که این گروه می توانند نیاز هیئت علمی ما را تا حدی برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع از نظر هیئت علمی وضعیت خوبی داریم اما از نظر نسبی وضعیت خوبی را نداریم و باید در دو بعد نسبت هیئت علمی به دانشجو و هرم تحصیلی اعضای هیئت علمی اصلاحاتی صورت گیرد.

جاسبی گفت: تا زمان چشم انداز 20 ساله کشور تعداد هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید به 108 هزار نفر برسد که البته نسبت به جذب بخشی از اعضای هیئت علمی جوان نیز غفلت شده و باید جبران شود.

وی از معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد خواست نسبت به بورسیه های دانشگاه فعال تر برخورد کنند و اطلاع رسانی بهتری برای جذب هیئت علمی انجام گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد از گروه های آموزشی خواست مقاومت خود را در برابر جذب هیئت علمی جوان کاهش دهند و افزود: باید بگذارید هیئت علمی جدید جذب شود اما از سوی دیگر درهای دانشگاه برای جذب استادان برجسته همواره باز است.

وی بر رفع نقصان هیئت علمی در واحد علوم تحقیقات تاکید کرد و گفت: این واحد باید از نظر هرم اعضای هیئت علمی بهترین باشد و نقیصه های آن مرتفع شود.

جاسبی با تاکید بر لزوم حفظ شخصیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاهها یادآور شد: اساتید با قشر جوان روبرو هستند و در این مسیر باید هدایت فراگیر و درستی نسبت به نسل جوان داشته باشند.