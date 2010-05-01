به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید محمود موسوی بعدازظهر شنبه در نشست ساخت و سازهای کرج افزود: اجرای این طرح بازسازی و بازگشایی معابر فرسوده که در اولویت کاری قرار گرفته ، موجب تسهیل در رفت و آمد شهروندان می شود.

مدیرعامل شرکت مجری نوسازی بافتهای فرسوده شهرستان کرج در خصوص راهکارهای تامین اعتبار بازگشایی معابر این شهرستان گفت: براساس توافقنامه ای بین این شرکت به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری کرج و نیز استانداری تهران، سه طرف تعهد کرده اند به طورمساوی هزینه طرح های بازگشایی معابررا تامین کنند.

وی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی درخصوص تشویق شهروندان برای مقاوم سازی بناهای نا پایدار، گفت: در حالیکه زلزله بم موجب مرگ هزاران شهروند ایرانی شد و قلب ملت رامتاثر کرد، مشابه همین زلزله بامقیاس ریشتر بالاتر در برخی مناطق جهان حتی یک کشته هم به دنبال ندارد.

وی افزود: مشکل آسیب پذیری کشور در مقابل زلزله معمای پیچیده ای نیست که جواب دادن به آن سخت باشد.

موسوی ادامه داد: رعایت اصول فنی و مهندسی در ساخت و سازها مهمترین راهکار برای پیشگیری از حوادث است.

وی اظهار داشت: متاسفانه هنوز شهروندان به این باور نرسیده اند که مقاوم سازی بناها و ساخت و ساز ها استاندارد سرمایه عمراست نه هزینه اضافی.

موسوی دربخش دیگری از سخنانش از انعقاد دهها مورد تفاهم نامه میان این شرکت باادارات ونهادهای مستقر در شهرستان کرج خبرداد و افزود: بعد از نوسازی بافت های فرسوده نیازهای جدید آشکار می شوند و ادارات باید درجریان این نیازها از قبیل ضرورت ساخت مدرسه، پارکینگ، فرهنگسرا، درمانگاه و زمین بازی قرار گیرند.

وی سهم کرج را از تسهیلات دولتی نوسازی بافت های فرسوده سال جاری یک هزار مورد وام 150 میلیون ریالی ذکر کرد و گفت: طبق اظهارات مسوولان وزارت مسکن وشهرسازی ، احتمال افزایش این میزان به 200 میلیون ریال وجود دارد .

موسوی یاد آور شد: شهروندان بعد از طی مراحل اداری و تشکیل پرونده دربانک مسکن، بلافاصله مبلغ 10 میلیون ریال برای هزنیه تخریب ملک دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه در استفاده از وام نوسازی بافتهای فرسوده هیچ گونه انحراف ازمسیر وجود نخواهد داشت افزود: این وام در سه مرحله به متقاضیان پرداخت می شود.