به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری عصر شنبه در جلسه هماهنگی تدوین سند توسعه فرهنگی استان قزوین که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم در حال انجام در استان قزوین تدوین سند توسعه فرهنگی استان است که با توجه به اهمیت موضوع در تدوین این سند باید تلاش مناسب و خوبی صورت گیرد.

وی افزود: سند توسعه فرهنگی استان از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است زیرا انطباق سند توسعه استان براساس این سند باید انجام شود و به همین دلیل جامعه ‌نگر بودن، مشارکت دانشگاه‌ها، ائمه جمعه و دستگاه‌های اجرایی در تدوین آن باید مد نظر قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: در حال حاضر باید در اسرع وقت این سند تهیه و تدوین شود و به مرور زمان نیز تغییرات لازم برای تکمیل آن صورت گیرد.

صابری با اشاره به اهمیت و جایگاه مسائل فرهنگی خاطرنشان کرد: در زمینه تقویت وارتقاء مسائل فرهنگی نباید کوتاهی کنیم و در راستای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی در سال جاری در استان در حیطه فرهنگی هم باید کارهای مناسبی صورت گیرد.

در ادامه مشاور استاندار در امور روحانیان استان گفت: در تدوین این سند باید توجه ویژه به ارتقای حوزه‌های علمیه استان به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی، دینی لحاظ شود.

حجت‌الاسلام مجتبی قائد امینی اضافه کرد: با در نظر گرفتن نیاز استان به ساخت مصلی‌ها تا پنج سال آینده امیدواریم در این سند به احداث این مراکز دینی و وذهبی مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه پیش نویس سند توسعه فرهنگی استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نیز نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه را مطرح کردند.