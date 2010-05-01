به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری عصر شنبه در دیدار با طلاب مدرسه علمیه امام صادق (ع) و حضرت معصومه (س) چناران افزود: حوزه علمیه چناران از فرصت نزدیکی به مشهد مقدس نهایت استفاده را ببرد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: فضای باز علمی و مباحثات منطقی و اصولی طلاب یکی از بی نظیرترین فضاهایی است که حتی در دانشگاه ها هم کمتر دیده می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای حوزه علمیه و طلاب علوم دینی چناران، نزدیکی به مشهد مقدس و دسترسی به اساتید برجسته حوزوی فرصتی است که بایستی از آن نهایت استفاده را ببرند.

شمقدری ساده زیستی در زندگی و فعالیت و تدریس برای رضای خدا بدون در نظر گرفتن مادیات را از خصوصیات فضای طلبگی دانست و تصریح کرد: باید روحیه ساده زیستی بین طلاب تقویت شود.

وی با اشاره به بزرگداشت هفته معلم اذعان داشت: شهید مطهری به عنوان نمونه ای بارز از یک روحانی معلم بود که با قدم و قلمش در راه اعتلای فرهنگ اسلام و انقلاب قدم برداشت.

در ادامه این دیدارمشاور استاندار خراسان رضوی در امور روحانیون نیز با بیان اینکه عالمان دینی در سراسر دنیا نسبت به امر تبلیغ و ترویج احکام دینی مبادرت می ورزند، اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، وظیفه طلاب و علمای دینی نسبت به ترویج معارف اسلامی سنگین تر شده است.

حجت الاسلام مرویان اظهار داشت: مهم ترین وظیفه علمای دینی عبارت از خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی و دشمن شناسی است که حوزه های علمیه در تربیت این عالمان نقش موثری دارند.