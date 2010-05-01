به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نیروهای ارتش در استان نینوا توانستند یک انبار سلاح و مواد منفجره را در شهر الحضر در جنوب موصل کشف کنند.



این انبار تسلیحات در پی دریافت اطلاعاتی از سوی شهروندان عراقی کشف شد که حاوی چند نوع سلاح از جمله تیربار است.

خبر دیگر اینکه، هفت فرد تحت پیگرد در استان دیاله که در میان آنها تروریست مشهوری به چشم می خورد دستگیر شدند.



از سوی دیگر بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد، یک شهروند عراقی زخمی شد.



منابع امنیتی عراق همچنین از انفجار خودروی بمبگذاری شده در محله القاهره در شمال بغداد که سبب کشته شدن سه نیروی پلیس و زخمی شدن دو شهروند عراقی شده است،خبر دادند.



برقراری مقررات منع آمد و شد خودروها در شهر الرمادی تا اطلاع ثانوی، کشف یک انبار سلاح در شهر الدجیل و دستگیری 8 فرد تحت پیگرد در منطقه اللطیفیه هم از دیگر تحولات امنیتی مربوط به عراق است.