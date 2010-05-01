به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار با هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری گفت: این بنیاد با راهنمایی رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان شکل گرفت که جریان فکری شهید مطهری ساکن نباشد.

وی افزود: با تصویب شورای انقلاب فرهنگی بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری تاسیس و هیئت امنایی تشکیل شد و بر اساس آن ساختار این بنیاد شکل گرفت.

لاریجانی با تشریح مشکلات تاسیس و استقرار و تخصیص بودجه برای این بنیاد خاطرنشان کرد: فعالیت گسترده این بنیاد مربوط به حوزه های علمیه است و بخشی نیز در این زمینه در قم تاسیس شد.

وی با اشاره به تشکیل ساختار سخت افزاری و نرم افزاری این بنیاد گفت: این بنیاد در صدد است 10 اثر شهید مطهری را به 4 زبان انگلیسی، عربی، فرانسه و اردو ترجمه کند. همچنین دو کتاب در مورد کلیات فکر شهید مطهری تنظیم کرده است که افرادی که نمی خواهند همه کتابهای ایشان را مطالعه کنند می توانند از این دو کتاب استفاده کنند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: همچنین کانونهای فرهنگی شهید مطهری نیز بوجود خواهد آمد که علاقه مندان به آثار شهید مطهری، دانشجویان و معلمان که تحت پوشش آن هستند از این آثار بهره برند.

در این جلسه غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، کامران دانشجو وزیر علوم، رحیم پورازغندی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده ولی فقیه در دانشگاهها، محمد مطهری و ذوالقدر حضور داشتند که ساختار سازمانی و چارچوب فعالیت و برنامه های سال جاری این بنیاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.