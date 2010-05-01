به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمود زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تجلیل از معلمان مدارس عادی شش نفر از معلمان نمونه کشوری، در سطح استانی از 24 نفر و در سطح منطقه از 270 معلم نمونه تجلیل می‌شود.

محمود زاده اضافه کرد: در سطح مدارس استثنایی در سطح استان نیز از سه معلم نمونه مدارس استثنایی و در سطح منطقه‌ای نیز از 11 معلم نمونه جلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان با بیان اینکه تجلیل از رسته‌های اداری و مالی آموزش و پرورش نیز برای دومین سال پیاپی در استان اجرا می‌شود، افزود: با اجرای آن 264 نفر در سطح منطقه و 30 نفر به عنوان رسته‌های مالی اداری برتر استان تجلیل می‌شوند.

به گفته محمودزاده حضور معلمان و دانش‌آموزان در مراسم نماز جمعه، ارتباط مردمی مسئولان آموزش و پرورش استان همزمان با نمازگزاران، نواخته شدن زنگ سپاس، برگزاری برنامه "روزی به یاد دیروز" با حضور مسئولان استانی، برگزاری مسابقات ورزشی، دیدار با خانواده ایثارگران، شهدا و پیشکسوتان فرهنگی، حضور در مزار شهدا به منظور تجدید میثاق با شهدا، برگزاری مسابقه طرح اندیشه مطهر و برپایی ایستگاه‌های نقاشی و جمله‌نویسی از جمله برنامه‌های هفته گرامیداشت معلم در سال جاری خواهد بود.

محمود زاده در ادامه به روند اجرای مصوبات سفرهای هیئت دولت در استان اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین مصوبات مرتبط با موضوع آموزش و پرورش آذربایجان غربی مربوط به دور دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان بود که در 13 محور برنامه‌های این بخش مصوب شده است.

وی افزود: مطالعه و احداث آموزشکده فنی و کشاورزی در شهرهای ماکو، پلدشت، میاندوآب، اختصاص 150میلیارد ریال برای احداث 12 باب مدرسه شبانه‌روزی و تامین مابقی آن از اعتبارات استانی، اختصاص 180 میلیارد ریال برای احداث 12 باب هنرستان شبانه ‌روزی و عادی تا سال 90 از اعتبارات استانی، اختصاص 25 میلیارد ریال برای تجهیز مدارس استان، مقاوم‌سازی و استانداردسازی مدارس غیردولت، احداث 9 باب خانه معلم در شهرستان‌های فاقد مرکز یاد شده و یکی از نواحی ارومیه از جمله مصوبات مصوبات بخش آموزش و پرورش آذربایجان غربی در سفر دور دوم هیئت دولت به آذربایجان غربی بود.

این مقام مسئول اضافه کرد: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم مصوبات آموزش و پرورش، مسیر رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش هموارتر و کمک موثری برای شتاب بخشیدن به رشد و ارتقا آموزش و پرورش استان می‌کند.

بنا به گفته رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت، مشکلات و مسایل مختلف کنونی آموزش و پرورش آذربایجان غربی را حل می‌کند و در کیفیت ‌بخشی به برنامه‌های آموزشی و پرورشی تاثیرگذار است.