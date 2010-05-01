به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، احمد ربیع زاده بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شهریار اظهار داشت: یکی از برکات بزرگ که ضامن بقای جمهوری اسلامی و توفیقات روز افزون در این کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، علمی و آموزشی شده، وجود شهدا و ایثارگریهای آنان است.

وی افزود: وجود شهدا گره هایی از مجموعه کشور باز کرد که شاید از مسیر موازین علمی و تئوریک هیچگاه نمی شد به آنها رسید.

این مسئول خاطرنشان کرد: تا زمانی که جایگاه شهید و شهادت در این نظام حفظ و ارزش گذاری می شود، دست دشمنان از کشور کوتاه است.

ربیع زاده بیان داشت: باید فرهنگ ایثار، شهادت و دلاوری در جامعه به خصوص در میان جوانان و دانش آموزان نهادینه شود تا دستاوردهای آن به نسل بعدی انتقال یابد.

برگزاری یادواره شهدای گمنام در شهریار

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: در سال جاری بیش از 80 یادواره در شهرهای مختلف، 14 یادواره ویژه و یک یادواره شهدای گمنام در این شهرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: در راستای حفظ ارزشها و شان شهدا، تصمیم گرفته شده در معابری که به نام مطهر شهدا نامگذاری شده، در تابلو اسم خیابان علاوه بر نام شهید، مشخصات محل و تاریخ شهادت و تصویر وی نیز طراحی شود تا شهروندان با آنها آشنا شوند.

همچنین در این مراسم نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد اظهار داشت: امروز اگر آرامشی در کشور در میان خانواده ها وجود دارد باید مدیون شهدا و فداکاریهای آنان باشیم چرا که آنها برای دفاع از ملت و ناموس خود پا به میدان گذاشتند و جان خود را فدا کردند.

حسین گروسی گفت: یکی از اصلی ترین وظایف مسئولان در حوزه های مختلف تقدیر و قدردانی از خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران است، آنها باید حمایت شوند.

برخی از ساختمانها و معابر برای حضور جانبازان مناسب سازی نشده

وی افزود: متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم که برخی از ساختمانها و معابر برای حضور جانبازان مناسب سازی نشده و این قشر برای تردد در این معابر با مشکل مواجه هستند.

این مسئول عنوان کرد: برغم تصویب مجلس برای اجرای طرح مناسب سازی معابر، اما هم اکنون توجه چندانی به آن نمی شود.

گروسی اذعان داشت: همچنین باید به اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان نیز اهتمام ویژه ورزید، طبق قانون 25 درصد استخدام سازمانها متعلق به فرزندان شهدا و جانبازان است.

در این مراسم از زحمات علی اضغر زرعکانی تقدیر و تشکر و "غلامرضا راهنما" به عنوان ریس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شهریار منصوب شد.

در حال حاضر در شهرستانهای شهریار و ملارد سه هزار جانباز زیر 25 درصد، 900جانباز بالای 50 درصد و 23 جانباز بالای 70 درصد وجود دارد.

شهرستان 670 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.