به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر بعد از ظهر شنبه در دیدار مدیر اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: در سال گذشته برای طرح حرم تا جمکران، اولین مرکز استانی بود که 400 میلیارد ریال اوراق بهادار عرضه گردید.



وی ادامه داد: 2 میلیون متر مکعب زمین برای این پروژه باید تملک شود که تا کنون 1.5 میلیون متر مکعب آن خریداری شده است.

رئیس شورای شهر قم با بیان این که بعد از 10 سال رکود، اجرای این طرح درماه‌های آینده آغاز خواهد شد اظهار داشت: این پروژه در سال 90 به اتمام خواهد رسید.



آتش‌زر گفت: بر اساس طرح مطالعاتی که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف انجام شد نیاز قم به حمل نقل ریلی جدی تلقی گردید و بر همین اساس از شورای ترافیک کشور درخواست مجوز برای احداث مترو نمودیم.



وی ادامه داد: بر همین اساس دولت مبلغ 20 میلیارد تومان در سال جاری برای این طرح تخصیص داده است که 110 میلیارد آن تخصیص قطعی است.



رئیس شورای شهر قم در خصوص حمل و نقل شهری افزود: در سال گذشته 270 اتوبوس جدید به ناوگان شهری قم اضافه شد.



آتش‌زر با بیان این که در سال گذشته 6 زیرگذر و یک تونل به بهره‌برداری رسید اظهار داشت: مدیران استانی با حفر تونل غدیر مخالف بودند چرا که آن را در حد توانایی استان نمی‌دانستند اما با پا فشاری شورا این امر محق شد و اکنون شاهد برکات آن هستیم.



وی گفت: قم به عنوان ام القرای جهان اسلام نیازمند یک نگاه ویژه است که در سال‌های گذشته چنین نگاهی به آن وجود نداشته است.



رئیس شورای شهر قم افزود: البته این امر به سران نظام صدق نمی‌کند اما در مدیران میانی نظر مساعدی برای پیشرفت قم نبود.



آتش‌زر با بیان این که در طول 3 دوره شورا در قم هیشه ثلث آن را فرهنگیان تشکیل داده‌اند گفت: یکی از سخت‌ترین کارها، مدیریت مدرسه است و تجربه دوستان در آموزش و پرورش به توان مدیریتی شورا بسیار کمک کرده است.



وی در خصوص مسائل مدارس نیز اظهار داشت: از آنجا که بعضی مدیران مدارس در مراجعه به شهرداری‌ها دچار مشکل می‌شوند بهتر است طی تفاهم نامه‌ای با شهرداری حطیه‌های مشترک کاری تعریف گردد تا روند انجام امور تسهیل شود.



رئیس شورای شهر قم فضای سبز را یکی از نیازهای مدارس دانست و گفت در این زمینه حاضر به انجام هر نوع همکاری هستیم.

