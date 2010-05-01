سیدجلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پیرو مذاکراتی که پیش از این با آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون فوتبال و دبیرکل کمیته ملی المپیک داشتم و تاکید این عزیزان برای ادامه همکاری آقای پیروانی با تیم امید، در صحبت‌هایی که امروز شنبه با سرمربی مستعفی تیم امید داشتم، ایشان پذیرفتند تا همچنان به همکاری خود با تیم امید و فدراسیون فوتبال ادامه دهند.

یحیی‌زاده با بیان اینکه پیروانی برای ادامه حضور در تیم امید هیچگونه چشمداشتی ندارد و مسائل مالی را مطرح نکرده است، اظهار داشت: در توافق صورت گرفته قرارداد ایشان بزودی از سوی فدراسیون فوتبال برای یکسال آینده تمدید خواهد شد و در صورت موفقیت در بازیهای آسیایی تا المپیک لندن تمدید می شود.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پایان تصریح کرد: تیم فوتبال امید باید هر چه زودتر از وضعیت بلاتکلیفی خارج و تمرینات و برنامه‌های آماده سازی این تیم پیگیری شود تا تیم امید کشورمان با همکاری کمیته ملی المپیک حضور قدرتمندی در بازیهای آسیایی داشته باشد.

غلامحسین پیروانی 15 فروردین ماه گذشته به دنبال بالا گرفتن اختلافاتش با فدراسیون فوتبال از سمت سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران کناره گیری کرده بود.