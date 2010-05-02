محمد حسین مجلس آرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه تاکنون مدارک دانشگاههای کشورهای آمریکای لاتین ارزشیابی نشده بود و در برخی موارد این کشورها دارای دانشگاههای معتبر و با قدمتهای بالایی هستند اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ارزشیابی مدارک دانشگاههای کشورهای آمریکای لاتین را در دستور کار قرار داد.

وی اظهار داشت: دانشگاه تکنولوژی کشور کوبا دارای قدمتی 250 ساله است و حتی از دانشگاههای معتبر ایران نیز قدیمی تر است. همچنین در سایر کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا دانشگاههایی وجود دارد که از بهترین دانشگاههای دنیا محسوب می شوند.

مدیر کل دانش آموختگان وزارت علوم گفت: از این رو بهتر است که متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور به جای تحصیل در دانشگاههایی که مدارک آنها نامعتبر ارزشیابی می شود به سمت این دانشگاهها سوق پیدا کنند.

وی خاطر نشان کرد: البته ما به مردم توصیه می کنیم که کارشناسی و کارشناسی ارشد را در کشور بگذرانند و در صورتی که می خواهند در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند برای دکتری اقدام کنند.

مجلس آرا با بیان اینکه دانشگاههای کشورهای لاتین امکانات و تسهیلات خوبی را برای دانشجویان ایرانی فراهم می کنند، گفت: در حال حاضر مدارک دانشگاههای کشورهای کوبا، مکزیک و برزیل در دست بررسی است و به زودی نام دانشگاههای معتبر این کشورها منتشر می شود.

وی با اشاره به دانشگاههای معتبر کشور ونزوئلا به مهر گفت: اسامی دانشگاههای معتبر کشور ونزوئلا بر روی سایت اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم قرار دارد.