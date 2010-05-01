به گزارش خبرنگار مهر، در وزن 46 کیلوگرم که 14 کشتی‌گیر حضور دارند، مهران شیخی در دور نخست به مصاف حریفی از قرقیزستان می‌رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده مسابقه کشتی‌گیران هند و قزاقستان روبه‌رو خواهد شد.

جواد ضیایی در وزن 54 کیلوگرم در دور اول با کشتی‌گیری از ویتنام روبه‌رو می‌شود و در صورت عبور از سد این حریف ویتنامی در دور دوم با برنده دیدار کشتی‌گیران تاجیکستان و تایلند مبارزه خواهد کرد. در این وزن 15 کشتی‌گیر حضور دارند.

بر این اساس در وزن 63 کیلوگرم که 14 کشتی‌گیر حضور دارند، رضا رجبعلیان در دور نخست با کشتی‌گیری از امارات پیکار خواهد کرد و در صورت پیروزی مقابل این حریف اماراتی در دور بعد با برنده مسابقه کشتی‌گیران تاجیکستان و تایلند روبه‌رو خواهد شد.

همچنین در وزن 76 کیلوگرم شاهین ضعیف تن در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو است و در دور دوم به مصاف کشتی‌گیری از هندوستان می‌رود، در این وزن 10 کشتی‌گیر حضور دارند.

امیررضا بابایی آخرین کشتی گیر کشورمان است که در وزن 100 کیلوگرم با هشت کشتی گیر آسیایی برای کسب سهمیه المپیک رقابت خواهد کرد. او پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با کشتی گیری از قزاقستان روبه‌رو خواهد شد.

این رقابت‌ها از ساعت 15 فردا یکشنبه به وقت تاشکند و با حضور کشتی گیرانی از 18 کشور آسیایی آغاز می شود و فردا شب در پایان مسابقات هر کشور حداکثر دو سهمیه حضور در رقابت‌های کشتی المپیک نوجوانان سنگاپور را کسب می کند. این سهمیه‌ها از آن کشتی گیرانی می شود که صاحب مدال طلا شوند.