به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، دوشنبه این هفته برای شرکت در ورزش همگانی به مشهد می‌آید.

شرکت در کمیته ورزش استان با حضور استاندار و دیگر مسئولان ورزشی، بازدید از اماکن ورزشی مشهد و همچنین شرکت در جلسه مشترک هیئت‌های ورزشی استان از دیگر اهدافی است که سعیدلو در این سفر دنبال می‌کند.

ورزشگاه ثامن الائمه (ع ) جزء معدود ورزشگاه‌های استاندارد کشور است که از این حیث چون مطابق با استانداردهای جهانی ساخته شده و مسئولان معتقدند که بعید به نظر می‌رسد که از سوی نمایندگان AFC، مورد انتقاد و اشکال قرار گیرد.

خراسان رضوی، نخستین استانی است که رئیس سازمان ورزش کشور، به منظور بررسی و نیز ارزیابی امکانات و مشکلات ورزشی آن، به این استان سفر می‌کند.