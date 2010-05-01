به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا، گروه اعزامی اتحادیه فوتبال باشگاههای کشورمان که از روز پنجشنبه وارد مادرید شدند و از ورزشگاههای سانتیاگو برنابئو و ویسنته کالدرون بازدید کرده بودند ظهر امروز شنبه با حضور در سفارت کشورمان با مرتضی صفاری دیدار و گفتگو کردند.

صفاری که چند روز است به عنوان سفیر جدید ایران در اسپانیا مشغول به کار شده است در صحبت های کوتاهی ابراز امیدواری کرد حضورش بتواند در این کشور زمینه های رشد و گسترش ورزش بین دو کشور را فراهم کند.

سفیر جدید در ایران ادامه داد: با توجه به ارتباطی که در شرایط فعلی بین کشورمان و اسپانیا وجود دارد امیدوارم بتوانیم ازطریق ورزش فضای موجود را بهبود ببخشیم.

در ادامه این دیدار محمد علی مرتضوی دبیرکل اتحادیه فوتبال و محمدصادق درودگر معاون اداری و اجرایی اتحادیه فوتبال نیز با ابراز خوشحالی از چنین نگاهی در سفارت ایران توضیحاتی را در مورد شرایط فوتبال ایران ارائه کردند.

علی اصغر مانوسی فر معاون بین الملل اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور نیز توضیحاتی را در مورد شرایط فوتبال کشورمان و امکان برقراری روابط بیشتر ورزشی با اسپانیا از طریق سفارت ارائه کرد.