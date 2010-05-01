به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نشست که به همت اداره همکاری‌های علمی و بین‌الملل و مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار می‌شود، دکتر پیتر کامپیتس سخنرانی خواهد کرد.



دکتر پیتر کامپیتس متولد 28 ژوئن سال 1942 در شهر وین است که دارای سابقه درخشانی در عرصه‌های علمی جهان است.



وی از سال 60 تا 65 به تحصیل فلسفه، روانشناسی و تاریخ در دانشگاه وین پرداخت و سال 65 مدرک دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرده است.



رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه وین، ریاست جامعه بین‌الملل فردینانداینر، رئیس انجمن فلسفه اتریش و ریاست دانشکده فلسفه و علوم آموزش دانشگاه وین از مهم‌ترین پست‌های ریاستی پیتر کامپیتس است.



وی همچنین در زمینه اخلاق کاربردی، اخلاق زیستی و پزشکی، اخلاق در تجارت و اقتصاد، فلسفه و معاصر، فلسفه اتریش و فلسفه زبان پژوهش‌های بسیاری انجام داده است.



نشست علمی مخاطرات اخلاقی بیوتکنولوژی و ضمانت‌های اجرا در اخلاق کاربردی با حضور محققان و دکتر پیتر کامپیتس رئیس دانشگاه وین فردا یکشنبه از ساعت 17 الی 19 در سالن کنفرانس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

