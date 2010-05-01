غلامحسین پیروانی که 15 فروردین ماه گذشته به دنبال بالا گرفتن اختلافات خود با مسئولان فدراسیون فوتبال از سرمربیگری تیم امید کناره گیری کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صحبت‌های امروز خود با یحیی زاده، رئیس فراکسیون ورزش مجلس اظهار داشت: از پیگیری و لطف تمامی دوستانی که به نوعی تلاش می کنند تا شرایط بازگرداندن من به تیم امید را فراهم کنند، تشکر و قدردانی می کنم.

پیروانی افزود: خوشحالم که تیم امید به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده که حتی نمایندگان مجلس هم پیگیر مسائل این تیم بوده و برای آینده آن نگران هستند.

وی یادآور شد: من از ابتدای همکاری‌ام با فدراسیون فوتبال قرار بود تیم امید را برای المپیک لندن آماده کنم و از روز اول هم هرگز بحث مسائل مالی را مطرح نکردم. به همین خاطر زمانی که آقای کفاشیان 50 میلیون تومان از مبلغ قراردادم را کسر کرد، دم نزدم.

سرمربی مستعفی تیم امید با قدردانی از ابراز لطف یحیی زاده، رئیس فراکسیون ورزش مجلس اظهار داشت: از آقای یحیی‌زاده تشکر می کنم که با حساسیت و دلسوزی خاصی پیگیر مسائل تیم امید هستند و بنده هم در صحبت‌هایی که با ایشان داشتم بدون هیچگونه پیش شرطی موافقتم را برای ادامه همکاری با تیم امید اعلام کردم.

پیروانی اظهار داشت: بنده توافق کردم قراردادم با فدراسیون تا المپیک لندن باشد اما قرارداد مالی این همکاری سال به سال تمدید شود.

وی با تاکید بر اینکه هرگز مسائل مالی برایم مهم نبوده و نیازی به پیش کشیدن اینگونه مسائل ندارم، خاطرنشان کرد: بنده از روزی که با فدراسیون همکاری کردم هرگز بحث مسائل مالی را پیش نکشیدم. تنها زمانی که فدراسیون به من اعلام کرد برای 6 ماه و تا بازیهای آسیایی گوانگژو سرمربی تیم امید خواهم بود، در آن مقطع پیشنهاد بالایی را مطرح کردم تا از تیم امید کنار بروم.

پیروانی در پایان تصریح کرد: برای بازگشت به تیم امید هنوز با هیچ یک از مسئولان فدراسیون فوتبال جلسه‌ای نداشته‌ام اما امیدوارم آنها به این درک رسیده باشند که تیم امید باید تا المپیک در اختیار کادر فنی قرار گیرد، ضمن اینکه برنامه‌های آماده‌سازی این تیم نیز باید بطور کامل اجرا شود.