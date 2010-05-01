به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، علی نیکزاد در این بازدید که قربانعلی مقبلی فرماندار و فرهاد بشیری نماینده شهرستان پاکدشت نیز حضور داشتند، در جریان پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

وی که در طول سه ماه اخیر برای سومین بار از پروژه های مسکن مهر پاکدشت بازدید کرد، به بررسی مشکلات پیش روی این پروژه نیز پرداخت.

"ابوالفضل مشکینی" مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران و "شهریار نخجوانی" معاون وی نیز در این بازدید، نیکزاد را همراهی می کردند و توضیحاتی در خصوص روند مسکن مهر پاکدشت ارائه دادند.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین با جمعی از متقاضیان مسکن مهر پاکدشت دیدار و گفتگو کرده و با مشکلات آنان آشنا شد.

نیکزاد که قرار بود ساعت 15 به پاکدشت بیاید، با حدود چهار ساعت تاخیر به دلیل طولانی شدن بازدید از پروژه های مسکن مهر شهرستان ورامین، وارد شهرستان پاکدشت شد.

وی در بازدید یک ساعته از مسکن مهر پاکدشت، توصیه های لازم را در خصوص احداث و واگذاری بهینه این واحدهای مسکونی ارائه داد.