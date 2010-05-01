به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اردشیر فرشیدیان فرعصر شنبه در بازدید هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: مبدل حرارتی مجتمع پتروشیمی مبین منطقه ویژه عسلویه دو هزار و 200 مترمکعب در ساعت ظرفیت دارد.

وی تاکید کرد:دستگاه مبدل حرارتی به ارتفاع سه متر و 20سانتمتر، عرض یک متر و طول چهار متر و به وزن 22تن با فشار 12 اتمسفر طراحی ، ساخته و نصب شده است.

وی به خصوصیات این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: جنس صفحات بستگی به سیال داخل مبدل دارد که جنس آن فولاد ضد زنگ و نیکل و آلیاژهای نیکل است که به راحتی تعویض می شود.



عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تصریح کرد: طراحی و ساخت مبدل حرارتی مجتمع پتروشیمی مبین صد در صد توسط جمعی از استادان دانشگاه فردوسی و متخصصین داخلی طراحی و ساخته شده است .

فرشیدیان فر اظهار داشت : مبدل های حرارتی صفحه ای در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، دریایی ، داروسازی ، نساجی ، مواد غذایی ، گرمایش استخرها ،جکوزی ، دوش ، کارخانه های قند و شکر ، خنک کاری روغن های هیدرولیک ، سیستم های کندانسور و اواپراتور و آبگرم منازل کاربرد دارد.



وی خاطر نشان کرد:مبدل های صفحه ای نسل جدیدی از مبدل های حرارتی است که در آن سیال های گرم و سرد بین صفحات شیاردار جریان دارند ، به طوری که سطح گسترده ای برای انتقال حرارت بوجود می آید .





