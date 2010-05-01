پنجمین دستگاه لوله مغزی سیار به ناوگان شرکت پیراحفاری ایران پیوست



به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دستگاه لوله مغزی سیار 118، به صورت شاسی دار (Mounted Skid) برای کار بر روی سکوهای دریایی طراحی و ساخته شده که توسط کارشناسان مدیریت عملیات شرکت پیراحفاری ایران و شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت و بدون حضور کارشناسان شرکت سازنده بر روی تریلر نصب (Traler Mounted) و برای کار در چاه های نفت و گاز مناطق خشکی در کمترین زمان راه اندازی شد.

شرکت پیراحفاری ایران با داشتن 5 دستگاه لوله مغزی سیار و پشتیبانی پمپ های اسیدکاری، سیمانکاری و نیتروژن، آمادگی کامل برای رفع مشکلات چاه های تولیدی و تعمیر چاه های نفت و گاز مناطق خشکی کشور را دارد.

این شرکت با انجام عملیات های موفق در این زمینه، باعث کاهش استفاده از دکل های تعمیراتی سبک شده و در امر افزایش تولید نفت نقش بسزایی دارد.

لوله مغزی سیار دستگاهی است که به وسیله آن عملیات ترمیم چاه ها مانند نصب مجرابند سیمانی، رفع مانع، تزریق‌پذیری و اسیدکاری، نمودارگیری، مشبک کاری، پمپاژ نیتروژن و مانده‌یابی انجام می شود.

این دستگاه در بسیاری از فرآیندهای حفاری مدرن و تعمیراتی چاه ها به خوبی جایگزین دکل های حفاری و تعمیراتی شده اند و تعمیرات چاه های نفت و گاز را چه در حال تولید و چه در حال حفاری در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون نیاز به کشتن چاه، صرف هزینه های هنگفت، توقف تولید و آسیب های بعدی به مخزن را فراهم می آورد.

عدم نیاز به نیروی انسانی زیاد، ایمنی بالای تجهیزات و پرسنل، قابلیت جابجایی و اجرای سریع عملیات از مزایای دستگاه لوله مغزی سیار است.

شرکت پیرا حفاری ایران از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که فعالیت خود را از اسفند ماه سال 1382 آغاز کرده است.