محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر به مناقصه گذاشته شده و پیمانکار آن تعیین شده است، اظهار داشت: به زودی عملیات ساخت این تصفیه خانه رسماً آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه و بازسازی شبکه فاضلاب به اندازه ساخت تصفیه خانه اهمیت دارد، افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از شهر خرمشهر، شبکه فاضلاب آن تکمیل نشده است، شرکت آبفای استان در دوره‌های متمادی پیگیر اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل شبکه فاضلاب در این مناطق بوده است.

مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان با بیان اینکه بخش‌هایی از شبکه فاضلاب خرمشهر مربوط به دوران بازسازی و عمر آن به اتمام رسیده است، گفت: طبیعتاً با گذشت 30 سال از عمر این شبکه‌ها، بهره‌وری آنها پایان یافته است و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

پویا با تاکید بر اینکه اجرای شبکه‌های فاضلاب شهرهای خوزستان از محورهای کاری شرکت متبوع خود در سال جاری است، تصریح کرد: توسعه و بازسازی شبکه‌های فاضلاب شهر خرمشهر در اولویت آبفای استان قرار دارد.میزان اعتباراتی که به بخش فاضلاب اختصاص داده می‌شود، می‌تواند در توسعه و بازسازی شبکه‌های فاضلاب موثر باشد.

وی با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضلاب خرمشهر نیازمند 30 میلیارد تومان اعتبار در یک دوره زمانی کوتاه است، ادامه داد: اعتباراتی که در حال حاضر به صورت محدود به بخش فاضلاب اختصاص داده می‌شود، کفاف انجام فعالیت‌های لازم در این زمینه را نمی‌دهد.

پویا خاطرنشان کرد: با وجود این مشکلات، سرعت اجرای پروژه‌های فاضلاب در دولت نهم و دهم شتاب بیشتری پیدا کرده است به شکلی که اعتبارات اجرایی بخش فاضلاب در سال 84 یک میلیارد و 200 میلیون تومان بود و در سال 88 به چهار میلیارد تومان و در سال 89 به 6 میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان، همچنین با تاکید بر اینکه مطالعات تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر به اتمام رسیده است، گفت: اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه 28 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: آبفای خوزستان تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم شهر خرمشهر به کار گرفته تا بخشی از شجاعت‌ها و شایستگی‌های مردم این شهر جبران شود و از اینکه در بخشی از مناطق شهر خرمشهر موفق به اجرای شبکه فاضلاب نشده است از تمام مردم عذرخواهی می کنیم.