رضا امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: محصولات تولیدی این مجتمع پتروشیمی به 25 کشور آسیایی و اروپایی صادر شده است.



وی با اشاره به صدور یک میلیارد و 33 میلیون دلار محصول از مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) در سال گذشته ، گفت: این محصولات به 25 کشور آسیایی و اروپایی صادر شده است.



مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندرامام از پنتان پلاس، بوتان، پروپان، پروپیلن، بنزین پیرولیز، مخلوط زایلن ها، پارازایلین، اتیلن، بنزن، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک و پلی وینیل کلراید به عنوان محصولات صادراتی جامد و مایع این واحد پتروشیمی یاد کرد و افزود: محصولات تولیدی این مجتمع پتروشیمی به انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ارمنستان، عربستان، هلند، بلژیک، سنگاپور، هند، اسپانیا، تایوان، اندونزی، مالزی، قطر، ژاپن، چین، کره جنوبی، سوریه، عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان و آذربایجان صادر شده است.



وی در رابطه با طرح‌های در دست اجرای پتروشیمی بندر امام اظهار داشت: در حال حاضر اجرای طرح‌های توسعه‌ای افزایش ظرفیت واحد پلی اتیلن سنگین و احداث واحد NF3 را در دست اقدام بوده که با بهره‌برداری از این واحدها تولید محصولات در این مجتمع پتروشیمی افزایش می‌یابد.



امیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکت پتروشیمی بندرامام 30 نوع فرآورده پتروشیمی تولید می‌کند که علاوه بر تامین خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و مواد اولیه صنایع پایین دستی بخش عمده‌ای از آن به خارج از کشور صادر می‌شود این مجتمع سال گذشته به تولید بیش از 5 میلیون تن محصولات پتروشیمیایی دست یافت.