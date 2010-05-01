به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلام‌محمد ییلاقی عصر شنبه درحاشیه بازدید از سومین نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر مشهد در جمع خبرنگاران افزود: برای ساخت مرکز نمایشگاهی کابل تقاضاهایی از کشور چین داریم اما با توجه به تجربه مدیریت نمایشگاهی در ایران و مرکز نمایشگاه بین‌المللی مشهد خواهان همکاری با برادران مسلمان ایرانی هستیم.

وزیر تجارت افغانستان تصریح کرد: برای راه‌اندازی مراکز نمایشگاهی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان از تجارب ارزنده برادران مسلمانمان در ایران استفاده می‌کنیم.

وی اذعان داشت: تجارب خوب بازاریابی و بازرگانی، شناخت فرهنگی، نزدیکی جغرافیایی و سوابق موفق برگزاری نمایشگاه‌ها از عمده دلایل انتخاب ایران برای همکاری و شکوفایی صنعت نمایشگاهی در افغانستان است.

ییلاقی خاطر نشان کرد: ذهنیت ما بیشتر حفظ امنیت تجاری برای سرمایه‌گذاری و تولید در افغانستان است و در راستای تسریع این برنامه ها ، تربیت اقتصاددانان و کاهش بوروکراسی اداری مورد نظر است.



وی نمایشگاه‌ها را عامل موثر در افزایش کمی و کیفی بازاریابی دانست و اظهار داشت: یک نمایشگاه خوب بیانگر مفاهیم عمیق و فناوری یک صنعت است که از این طریق موجب تقویت صنعت و گسترش تجارت می‌شود.