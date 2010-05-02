رحمان قلاوند به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این آموزش‌ها در بخش‌های مراکز ثابت، تیم‌های سیار شهری، آموزش زندان و پادگان، صنایع و صنوف، آموزشگاه‌های آزاد و آموزش روستایی اجرا شد.

قلاوند به تفکیک آموزش در بخش‌های دولتی و غیر دولتی پرداخت و اظهار داشت: در بخش دولتی در سال گذشته 6 میلیون و 611 هزار و 500 نفر ساعت و در بخش آموزشگاه‌های آزاد 23 میلیون و 467 هزار و 682 نفرساعت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به متقاضیان ارائه شد.

وی تعداد مراکز ثابت این اداره را 42 مرکز عنوان و تصریح کرد: از این تعداد 22 مرکز ویژه مردان، 16 مرکز ویژه آموزش زنان و چهار مرکز دومنظوره در بخش دولتی مهارت‌های فنی وحرفه‌ای را به صورت رایگان به علاقمندان آموزش می‌دهند.



قلاوند افزود: در بخش غیر دولتی از 816 آموزشگاه آزاد فعال، 553 آموزشگاه در بخش خواهران، 144 آموزشگاه در حوزه برادران و 119 آموزشگاه به صورت دو منظوره فعالیت آموزشی خود را برابر با تعرفه تعیین و مصوب شده ارائه می‌دهند.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان تعهد آموزش سال‌‌جاری در بخش دولتی را 8 میلیون و 277 هزار و 466 نفرساعت عنوان کرد و افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان بیکار و فاقد مهارت است.



قلاوند به تعداد گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای صادر شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 88 تعداد60 هزار و 780 گواهینامه مهارتی صادر شده که رشد 26 درصدی نسبت به سال پیش از آن را نشان می‌دهد.