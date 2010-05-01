به گزارش خبر گزاری مهر در مشهد ؛ در این نمایشگاه، هنرمندان جوان تجربه‌های هنری‌شان را در قالب 30 عکس رنگی و سیاه و سفید و در اندازه‌های نسبتا بزرگ ارایه کرده اند.

این عکسها متعلق به لیلا اسماعیلیان، فاطمه حجازیان، احسان سیدحسین ‌زاده، نادر رهنما، شیوا صدقی، مهرداد فلاح، بهناز کریمی، سید محمد موسوی، نفیسه نجاتی و بنفشه یغمایی می باشد.

نمایشگاه فوق به ‌صورت همزمان در نگارخانه مجازی سایت آگاه فیلم نیز به نمایش درآمده و علاقمندان می توانند با مراجعه به نشانی www.AgahFilm.ir در یکصد و هفتاد و دومین دوره‌ی نگارخانه این سایت، از این نمایشگاه دیدن کنند.