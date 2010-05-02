حجت‌الاسلام مسعود صفی‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش و پرورش استان کردستان در مجموع بیش از 27 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در طرح ملی گفتمانهای دینی در استان شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع کل شرکت کنندگان بیش از 15 هزار و 200 نفر مخاطب خواهر و بیش از 11 هزار 600 نفر نیز از مخاطبان برادر بوده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سال گذشته ‌هزار و 80 گفتمان دینی را در سطح مدارس استان برگزار کرد که از این تعدد 750 گفتمان به صورت کارگاهی و مابقی به صورت همایشی برگزار شد .

حجت الاسلام صفی یاری افزود: برای اجرای این گفتمان‌ها در مجموع 662 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت که از این میزان 500 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به کردستان و بقیه نیز از محل اعتبارات داخلی تبلیغات اسلامی استان تامین گردید .

وی انعقاد تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشگاه‌های کردستان، علوم پزشکی، پیام نور، مرکز تربیت معلم شهید مدرس، مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را از تفاهم‌نامه‌های منعقده برای اجرای بهتر و مطلوب‌تر گفتمان‌های دینی در استان ذکر کرد .

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: در این گفتمان‌ها بیش از 45 موضوع براساس نیاز جوانان و نوجوانان استان انتخاب و اجرا شد .

حجت‌الاسلام صفی‌یاری با اشاره به اینکه در هر کدام از این گفتمان‌ها فرم‌های نظرسنجی نیز در بین دانش‌آموزان توزیع و جمع‌آوری شده است، گفت: فراخوانی و اطلاع رسانی، تازگی و جذاب بودن مسائل مطرح شده، میزان تسلط سخنران بر موضوع، میزان موفقیت سخنران در برقراری ارتباط با مخاطبان، کیفیت پاسخگویی به سوالات مطرح شده در گفتمان‌ها، مناسب بودن مکان و زمان برگزاری گفتمان، اولویت و ضرورت برگزاری گفتمان و در نهایت تناسب موضوع مطرح شده در گفتمان با نیازهای بومی منطقه از موارد مطرح شده در فرم‌های نظرسنجی بود که براساس نظر مخاطبان موارد یاد شده مطلوب و مناسب بوده است .