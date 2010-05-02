به گزارش خبرتگار مهر در آمل، بهروز عطایی پس از پایان تمرین تیم کاله در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل افزود: با وضعیت اسفباری در ورزش استان مواجهه هستیم و چطور در مازندران که اکنون فقط یک تیم لیگ برتری در سطح کشور دارد و با توجه به علاقمندان زیاد به والیبال، مسئولان ورزش استان توجهی به محرومیت این تیم از همراهی تماشاگران نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه با این نگاه و تفکر اعتراض دارد، تصریح کرد: مطمئنأ اگر مدیرکل تربیت بدنی حتی با رئیس فدراسیون والیبال تلفنی هم تماس می گرفت کاله در بازی امروز با حمایت هواداران بی شمار خود در آمل پذیرای پیکان بود.

سرمربی کاله آمل ادامه داد: پیش از بازی نخست مرحله حذفی با پیکان در تهران جلسه ای با رئیس فدراسیون والیبال داشت و گفته حتی مسئولان ورزشی استان تماسی نگرفتند.

عطایی اضافه کرد: متاسفانه مسئولان ورزش مازندران با موضوع محرومیت کاله آمل سهل انگارانه برخورد کردند که لازم بود این آقایان برای علاقمندان بی شمار والیبال دوست آمل کمی این موضوع را جدی می گرفتند.

وی اظهارداشت: خود ما هم فکر نمی کردیم که در این شرایط حساس مرحله حذفی فدراسیون والیبال تیم ما را محروم کنند و این محرومیت در ادامه تعلیق بوده که اجرا شده است.

سرمربی کاله آمل با اشاره به اینکه به طور حتم نبود تماشاچیان تاثیر مستقیم و جدی بر روی بازیکنان خواهد گذاشت، تاکید کرد: در بازیهای این فصل مدیون حمایت همه جانبه تماشاچیان در بازیهای خانگی بودیم و همه به این امر واقف هستیم که تماشاچیان چه ارزشی برای ما دارند.

عطایی در عین حال به بازی حساس امروز تیم کاله برابر پیکان در سالن ورزشی خالی از تماشاچی پیامبر اعظم آمل اشاره و اضافه کرد: بازی خیلی سختی در پیش رو داریم، پیکان تیم قدرتمندی است و چندین دوره قهرمان کشور، باشگاه های آسیا وسال گذشته نیز چهارم باشگاه های جهان شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بازی امروز تاکید زیادی به زدن سرویسهای خوب و بی نقص داریم و انتهای زمین را تغییر ترکیب دادیم.