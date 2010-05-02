پیکان از نبود تماشاچی در آمل راضی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، علیرضا معمری شامگاه شنبه پس از تمرین تیم پیکان در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل افزود: نباید مشکل پیش آمده از سوی چند تماشاگرنما که در سالن مسابقه اتفاق افتاد به پای همه نوشت و مردم والیبال دوست آملی بسیار خونگرم و فهیم هستند.

وی تاکید کرد: تیم پیکان در جلوی تماشاگران بهتر بازی می کند در هر صورت چه تماشاچی در سالن باشد و یا نباشد ما بازی خودمان را انجام می دهیم.

سرمربی تیم والیبال پیکان تهران با اشاره به اینکه بازی دوم مرحله حذفی برابر کاله بازی سخت و دشواری است، ادامه داد: هدف پیکان قهرمانی در این رقابتها است و سعی می کنیم بازی خوبی را ارائه دهیم تا شاگران داخل خانه نیز از بازی لذت ببرند.

معمری با بیان اینکه برای دیدار امروز تغییرات زیادی را در تیم ایجاد کردیم، تصریح کرد: در هر بازی سیستم تیمی ما نسبت به بازی قبلی فرق خواهد کرد و با توجه به آنالیزی که همه تیم ها دارند نمی توانیم از یک سیستم قبلی در هر مسابقه بکارگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای این مسابقه حساس حداقل سه الی چهار تاکتیک داریم، خاطرنشان کرد: در هر تاکتیک تیمی که موفق تر عمل کردیم آن را تا پایان مسابقه ادامه خواهیم داد.

سرمربی پیکان تهران در خصوص شرایط حضورش بر روی نیمکت سرمربیگری پیکان پس از دوران بیماری اش گفت: در هشت بازی که در کنار تیم نبودم خوشبختانه بچه ها خوب عمل کردند و البته الان شرایط کاملا ایده ال است و پزشکان نیز به من اجازه حضور و همراهی تیم را دادند.