به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اخبار چاپ در مطلبی که امروز (یکشنبه 12 اردیبهشت) در وبگاه خود قرار داده، با اعلام ازسرگیری فعالیت سایت اخبار چاپ، آورده است: به دنبال تغییراتی که در دستور کار واحد اطلاع‌رسانی و روابط عمومی انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ قرار گرفته بود، از 18 اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت‌های پایگاه اطلاع‌رسانی اخبار چاپ از سر گرفته می‌شود.

در ادامه این مطلب آمده است: پایگاه اطلاع‌رسانی اخبار چاپ از 18 اردیبهشت 1389 و دو روز پس از رونمایی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ، فعالیت‌های خود را با شکل جدید و بدیعی آغاز خواهد کرد.

همچنین مسعود فرشی فرید مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ با ارسال مطلبی به خبرگزاری مهر، با اشاره خبر روز گذشته مهر با عنوان "فعالیت اخبار چاپ متوقف شد" نوشته است: پایگاه اطلاع رسانی اخبار چاپ به همت انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ و به منظور اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در این زمینه آغاز به کار کرده و بحمدالله در دوره کوتاهی از فعالیت خود توانسته است توجه فعالان این عرصه را به این پایگاه خبری جلب نماید.

در ادامه این مطلب آمده است: از آنجا که توسعه فعالیتهای این سامانه خبری، متناسب با ذائقه و توقعات اهالی چاپ کشور از اهداف انجمن بشمار می‌رود، لذا با طرح موضوع در هیات مدیره، تغییراتی در ترکیب مدیریت سایت اخبار چاپ در دستور کار قرار گرفت که این امر نیز انجام و به زودی شاهد فعالیت جدی این پایگاه خبری متناسب با جایگاه صنعت فاخر چاپ خواهیم بود.

این مقام مسئول در انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ همچنین تاکید کرده است: این انجمن به کلیه تعهدات خود در قبال تیم خبری سابق عمل کرده و جا دارد مراتب تاسف خود را از آلوده شدن ساحت مقدس حوزه اطلاع رسانی به مطالبات شخصی ابراز دارد.

مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ همچنین از "حسن توجه خبرگزاری تاثیر گذار مهر به مسایل صنعت چاپ کشور" تقدیر و تشکر کرده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی اخبار چاپ با نشانی اینترنتی"printnews.ir" در اختیار کاربران و اهالی صنعت چاپ کشور قرار دارد.