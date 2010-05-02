مهدی کامرانی که همراه با تیم مهرام خود را برای حضور در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا آماده می‎کند، در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در اینکه ما قهرمان دوباره این رقابت‏ها می‏شویم شکی نیست چون تلاش و هدف‌مان فقط در همین جهت است. با این حال بعید می‏دانم بتوانیم در رقابت‏‎های باشگاه‌های جهان حضور پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های جهان لغو شد، ادامه داد: قرار بود پارسال مهرام به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‎ها شرکت کند اما به یکباره و با طرح بهانه‎های واهی بازی‎ها لغو شد. بعید نیست اگر امسال هم مهرام قهرمان شود، دوباره برگزاری مسابقات باشگاه‏های جهان به زمان دیگری موکول شود.

ملی‏پوش بسکتبال کشورمان تصریح کرد: در هر صورت و بدون توجه به چنین مواردی دست بردار قهرمانی در آسیا نیستیم. اگرچه هدفی بزرگتر از قهرمانی داریم و باید بتوانیم خارج از مرزهای آسیا و در میادین جهانی به میدان برویم.

کامرانی در ادامه به روند تمرینات تیم بسکتبال مهرام برای حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‎های آسیا اشاره کرد و گفت: تا حد زیادی از فشار تمرینات خارج شدیم. این روزها و در آستانه برپایی اردوی تدارکاتی در ترکیه به هماهنگی بهتر فکر می‎کنیم. به لحاظ آمادگی بدنی مشکل خاص و بزرگی نداریم.

بازیکن پست یک تیم مهرام تاکید کرد: باید قهرمان آسیا شویم. پس باید بازی به بازی برای رسیدن به این عنوان پیش رویم. یعنی از همان روز نخست و دیدار مقابل نماینده قزاقستان دور باخت را خط بکشیم. خصوصا اینکه تعداد تیم‏های عربی شرکت کننده زیاد است.

وی خاطرنشان کرد: عرب‏ها در آسیا و به خصوص در جریان چنین مسابقاتی نفوذ زیادی دارند. نباید اجازه دهیم نفوذ آنها برای ما دردسرساز شود. شکست نخوردن تنها راه‏ برای این کار است. نباید بهانه‎ای برای عرب‏ها باقی گذاشت.

کامرانی به حضور جکسون ورومن و لورن وودز در ترکیب تیم مهرام اشاره کرد و گفت: به غیر از "پریست" ترکیب سال گذشته مهرام دست نخورده باقی مانده است با این تفاوت که حرفه‏ای‎تر شده است. از این ویژگی و پیشرفتی که در اوضاع و احوال تیمی داشته‎ایم به بهترین نحو استفاده می‎کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا طی روزهای 2 تا 9 خردادماه در دوحه قطر برگزار خواهد شد. تیم مهرام در دوره پیشین این مسابقات که در اندونزی برگزار شد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.