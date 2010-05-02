مهدی کامرانی که همراه با تیم مهرام خود را برای حضور در مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا آماده میکند، در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد: در اینکه ما قهرمان دوباره این رقابتها میشویم شکی نیست چون تلاش و هدفمان فقط در همین جهت است. با این حال بعید میدانم بتوانیم در رقابتهای باشگاههای جهان حضور پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای جهان لغو شد، ادامه داد: قرار بود پارسال مهرام به عنوان قهرمان آسیا در این رقابتها شرکت کند اما به یکباره و با طرح بهانههای واهی بازیها لغو شد. بعید نیست اگر امسال هم مهرام قهرمان شود، دوباره برگزاری مسابقات باشگاههای جهان به زمان دیگری موکول شود.
ملیپوش بسکتبال کشورمان تصریح کرد: در هر صورت و بدون توجه به چنین مواردی دست بردار قهرمانی در آسیا نیستیم. اگرچه هدفی بزرگتر از قهرمانی داریم و باید بتوانیم خارج از مرزهای آسیا و در میادین جهانی به میدان برویم.
کامرانی در ادامه به روند تمرینات تیم بسکتبال مهرام برای حضور در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا اشاره کرد و گفت: تا حد زیادی از فشار تمرینات خارج شدیم. این روزها و در آستانه برپایی اردوی تدارکاتی در ترکیه به هماهنگی بهتر فکر میکنیم. به لحاظ آمادگی بدنی مشکل خاص و بزرگی نداریم.
بازیکن پست یک تیم مهرام تاکید کرد: باید قهرمان آسیا شویم. پس باید بازی به بازی برای رسیدن به این عنوان پیش رویم. یعنی از همان روز نخست و دیدار مقابل نماینده قزاقستان دور باخت را خط بکشیم. خصوصا اینکه تعداد تیمهای عربی شرکت کننده زیاد است.
وی خاطرنشان کرد: عربها در آسیا و به خصوص در جریان چنین مسابقاتی نفوذ زیادی دارند. نباید اجازه دهیم نفوذ آنها برای ما دردسرساز شود. شکست نخوردن تنها راه برای این کار است. نباید بهانهای برای عربها باقی گذاشت.
کامرانی به حضور جکسون ورومن و لورن وودز در ترکیب تیم مهرام اشاره کرد و گفت: به غیر از "پریست" ترکیب سال گذشته مهرام دست نخورده باقی مانده است با این تفاوت که حرفهایتر شده است. از این ویژگی و پیشرفتی که در اوضاع و احوال تیمی داشتهایم به بهترین نحو استفاده میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا طی روزهای 2 تا 9 خردادماه در دوحه قطر برگزار خواهد شد. تیم مهرام در دوره پیشین این مسابقات که در اندونزی برگزار شد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
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