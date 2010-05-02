به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این نمایشگاه حدود 20 اثر برجسته از 10 هنرمند کرجی با عنوان گروه نقاشی "پالت سفید" به نمایش گذاشته شده است.

این آثار بیشتر در زمینه طبیعت به ویژه گل و گیاه به تصویر کشیده شده اند و این نمایشگاه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با هنر به ویژه آثار نقاشی اکرلیک، جلب توجه آنان به مقوله طبیعت و اقناع حس زیباپسندانه آنان برگزار شده است.

این آثار توسط سیما زمانی، مهرناز امیری، لیدا ترکمندی، طنین ظفر، ماندانا عزیزی، جمیله فخاری، سروناز قصدیان، ژیلامحمد حسینی، ژینوس نخعی و هانیه نعیمی کشیده شده است.

اکرلیک به نقاشی اطلاق می شود که با رنگ اکریل که نوعی رنگی شیمیایی با خاصیت دوام و درخشندگی است، کشیده می شود.



نمایشگاه نقاشی گروه پالت سفید با عنوان "آفتاب آمد دلیل آفتاب" به کوشش فرانک خائف هر روز به جز روزهای چهارشنبه از ساعت 17تا 21 و از امروز تا 19 اردیبهشت ماه جاری در نگارخانه "ایوان سپید" واقع در مهرشهرکرج، بلوار ارم، بعد از باغ سیب، پلاک 2 دایر است.