به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسینی، خلیل آزمون و حسین معدنی بازیکن و مربیانی هستند که به خاطر اظهارات اخیر مبنی بر اعتراض به عوامل فدراسیون و مسائل داوری باید در نشست روز دوشنبه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال حاضر شوند.

امیر حسینی بازیکن تیم والیبال پیکان هفته گذشته طی گفتگویی اعلام کرده بود که عوامل فدراسیون والیبال دست به دست هم داده‎اند تا مانع از قهرمانی دوباره پیکان در لیگ برتر شوند.

خلیل آزمون سرمربی تیم بازرگانی جواهری گنبد نیز ضمن اعتراض به قضاوت دیدار مقابل داماش گیلان، اسکناس‎های موجود در دست تماشاگران را بر این مسئله تاثیرگذار عنوان کرده بود. حسین معدنی سرمربی تیم داماش گیلان نیز اعتراضات مشابهی نسبت به قضاوت این بازی داشت.

اینها اظهارات و اعتراضاتی است که به موجب آن فدراسیون والیبال برای امیرحسینی، خلیل آزمون و حسین معدنی پرونده انضباطی تشکیل داده و آنها را برای شرکت در نشست روز دوشنبه کمیته انضباطی احضار کرده است.