محمد جواد شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: ضبط این فیلم و دیگر پیگیریهای صورت گرفته از سوی شهرداری تهران کمک بزرگی به باز شدن گره سرقت مجسمه های شهر تهران می کند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران که به تازگی به این سمت منصوب شده است افزود: شب گذشته شکایت شهرداری در رابطه با این موضوع تنظیم شده و همراه با مستندات از طریق اداره حقوقی در حال پیگیری و تحویل به نیروی انتظامی است.

سرقت مجسمه های شهر تهران که از ایام تعطیلات نوروزی آغاز و سلسله وار تا روز پنجشنبه گذشته با سرقت مجسمه " استاد معین " ادامه یافته با بازتاب فراوانی در رسانه ها و میان مردم همراه بوده است، دیگر مجسمه های به سرقت رفته در این ایام مجسمه‌های برنزی شهریار، ستارخان، باقرخان، صنیع خاتم، دو مجسمه انتزاعی در خانه هنرمندان ایران، شریعتی، مادر و فرزند بود.

هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که هدف سارقان مجسمه های تهران از این سرقتهای سریالی، ارزش هنری آثار سرقت شده و یا جنس برنزی نهاست. آنگونه که شواهد نشان می دهد سارقان مجسمه های تهران علاقه ویژه ای به فلز برنز دارند چرا که همه 9 مجسمه ای که تا کنون از سطح شهر تهران ربوده شده از جنس برنز بوده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده بیش از60 درصد مجسمه های موجود در شهر تهران از جنس برنز است و در صورت عدم محافظت می توان آنها را از هدفهای بعدی سارقان به شمار آورد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اما در رابطه با نحوه محافظت از دیگر مجسمه های برنزی موجود در سطح شهر به خبرنگار مهر گفت: با ارائه درخواست به اداره اجرائیات شهرداری و تهیه لیست و جانمایی کار محافظتهای محسوس و نامحسوس از این مجسمه ها در حال انجام است تا تعداد آثار ربوده شده از این بیشتر نشود.