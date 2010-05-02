شرکتهای خصوصی تاکسیرانی تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان این مطلب اظهار داشت: رتبه بندی شرکتهای خصوصی بر اساس تعداد خودروهای فعال شرکتها، تعداد کارکنان، امکانات ادارای و ساختار مدیریتی، سیستم ها و تجهیزات لازم، سابقه شرکت و میزان تخلفات صورت می گیرد و وضعیت شرکتهایی که توانایی کسب رتبه های مورد نیاز را ندارند نیز مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 38 شرکت خصوصی تاکسیرانی در شهر تهران فعالیت می کنند که در واقع 60 درصد از ناوگان تاکسیرانی تهران زیر پوشش این شرکتها قرار دارد اما متاسفانه برخی از شرکتهای خصوصی مشکلات و نواقصی دارند که برای رفع آنها حداکثر تا شهریور ماه فرصت دارند.

وی تاکید کرد: شرکتهای خصوصی تاکسیرانی باید در فرصت باقی مانده و هرچه سریعتر نسبت به فراهم کردن شرایط و امکانات لازم اقدام کنند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، در غیر این صورت شرکتهای خصوصی دیگر که درخواست همکاری با سازمان تاکسیرانی را دارند و قادر به کسب رتبه های لازم هستند به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد.

وی تاکید کرد: پس از رتبه بندی شرکتهای خصوصی و تعیین صلاحیت آنها برای ادامه کار، برنامه ریزی هایی صورت گرفته است تا شرکتهای خصوصی به مراکز تجاری و فروشگاهها نیز خدمات رسانی کرده و همچنین سرویس مدارس را نیز تحت پوشش قرار دهند.