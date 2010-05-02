محمد حسین اصغریان درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت صنایع پوشش یکی از مهمترین واحدهای صنعتی گیلان در طول تاریخ صنعت استان و یکی از واحدهای مهم و صاحب برند کشور در حوزه نساجی بوده و تعطیلی این واحد در سال 83 موجب نگرانی دلسوزان به ویژه مدیران بخش صنعت و معدن شده است.

وی اظهارداشت: پس از تعطیلی این واحد که بر اثر عدم مدیریت صحیح مدیران وقت این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی و نیز حادثه برف سنگین سال 83 صورت گرفت، با مصوب شورای عالی تامین استان و پیگیری توسط دولت خلع ید از مدیران این واحد انجام و صنایع پوشش مجددا به دولت بازگردانده شد.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: با پیگیری های به عمل آمده از سوی مسئولان به ویژه استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین حمایت وزارت صنایع و معادن، مقرر شد مجددا راهکارهای احیاء شرکت پوشش مورد بررسی قرار گرفته و راه اندازی آن امکانپذیر شود.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه ستاد معین صنعت و معدن گیلان که با حضور استاندار، معاون وزارت صنایع و معادن در امور استان گیلان و تنی چند از نمایندگان استان به ویژه شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و نیز مدیر عامل شرکت آتیه دماوند به عنوان مالک صنایع پوشش برگزار و مقرر شد، عملیات بازسازی و احیاء این شرکت تحت عنوان ریسندگی پوشش حداکثر ظرف مدت یک ماه آینده آغاز شده و در مدت یکسال به بهره برداری برسد.

اصغریان با اشاره به اینکه کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای احیاء این واحد شامل یک خط کامل ریسندگی از یک کمپانی معتبر خارجی از محل ارز فایانس خریداری و در این شرکت موجود است، ابراز امید واری کرد: با اقداماتی که طی یکسال آینده صورت می گیرد و با آغاز فعالیت مجدد شرکت ریسندگی پوشش روزانه بین 12 تا 15 تن نخ مورد نیاز صنعت نساجی کشور در این واحد تولید شود.