به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی صبح یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: ارتقای شغل در ایران ارتقای مقام نیست بلکه این مسئولیت‌ها است که افزایش یافته و این مسئولیت امانتی است که ارزش معنوی دارد از این رو باید امانتدار خوبی باشیم.

رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم افزود: در حال حاضر 46 هزار هکتار اراضی استان زیر کشت محصولات باغی است که سالانه 53 هزار تن انواع محصولات باغی به ارزش اقتصادی حدود یک میلیارد و 475 هزار ریال را تولید می ‌کند.

محمد زاری یادآور شد: همچنین بیش از 115 هزار هکتار اراضی این استان زیر کشت محصولات زراعی است که دارای تولید سالانه بالغ بر 605 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 274 هزار ریال است

به گفته وی همچنین تولید بیش از 167 هزار تن انواع محصولات دامی به ارزش دو میلیارد و 787 هزار ریال در استان خراسان جنوبی انجام می‌ شود.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی استان بیش از 22.4 درصد ارزش افزوده دارد و 31 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.



رئیس سابق جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به طرح‌های شاخص انجام شده در این چند سال در جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه تثبیت کربن، آبخوانداری دشت بیرجند، تاسیس شرکت‌ های سهامی زراعی در استان، اجرای طرح‌های نوسازی و یکپارچه‌ سازی اراضی کشاورزی و ایجاد شهرک‌ های گلخانه ‌ای استان از جمله طرح های این سازمان بوده است.

زاری ادامه داد: برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی سند توسعه بخش کشاورزی تهیه شد که در این سند بهره ‌وری و ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان به تفکیک نوع محصول در هر شهرستان مشخص شده است.

وی افزود: کشاورزی استان باید از حالت معیشتی، سنتی و غیر اقتصادی به کشاورزی اقتصادی و صنعتی تبدیل شود که با توجه به سیاست سازمان در اجرای طرح‌های ساماندهی اراضی خرده مالکی، ساماندهی باغات، نوسازی و یکپارچه‌ سازی اراضی و اجرای طرح‌های الگویی، این امر در آینده نزدیک محقق می ‌شود.

در پایان این جلسه از خدمات محمد زاری رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تقدیر و غلامرضا هادربادی به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد.