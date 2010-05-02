به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی صبح یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: ارتقای شغل در ایران ارتقای مقام نیست بلکه این مسئولیتها است که افزایش یافته و این مسئولیت امانتی است که ارزش معنوی دارد از این رو باید امانتدار خوبی باشیم.
رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم افزود: در حال حاضر 46 هزار هکتار اراضی استان زیر کشت محصولات باغی است که سالانه 53 هزار تن انواع محصولات باغی به ارزش اقتصادی حدود یک میلیارد و 475 هزار ریال را تولید می کند.
محمد زاری یادآور شد: همچنین بیش از 115 هزار هکتار اراضی این استان زیر کشت محصولات زراعی است که دارای تولید سالانه بالغ بر 605 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 274 هزار ریال است
رئیس سابق جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به طرحهای شاخص انجام شده در این چند سال در جهاد کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه تثبیت کربن، آبخوانداری دشت بیرجند، تاسیس شرکت های سهامی زراعی در استان، اجرای طرحهای نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و ایجاد شهرک های گلخانه ای استان از جمله طرح های این سازمان بوده است.
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