فراکسیون انقلاب اسلامی برای ریاست مجلس کاندیدا ندارد

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا فراکسیون انقلاب اسلامی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس برنامه ریزی کرده است یا خیر، اظهار داشت: طبیعت کار این بوده که قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه همواره جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی برای بحث و تبادل نظر در این خصوص تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه جلسه شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی برای تصمیم گیری درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس سه شنبه این هفته برگزار می شود، عنوان داشت: پس از آن جلسه مجمع عمومی فراکسیون برگزار می شود که مباحثی در جلسه شورای مرکزی مورد اختلاف یا بحث بوده در آن مورد بررسی قرار می گیرد.

اسماعیلی با بیان اینکه فراکسیون انقلاب اسلامی روی رئیس و نواب رئیس بحث جدی ندارد گفت: اگر بحثی درباره اعضای هیئت رئیسه باشد و فراکسیون قرار بر معرفی نفراتی داشته باشد بر روی سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس است.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: اگر قرار به معرفی افرادی از فراکسیون انقلاب اسلامی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس باشد به صورت استمزاجی نام اعضا مطرح می شود و سپس درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

به گزارش مهر، سال گذشته مرتضی آقا تهرانی از فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس کاندیدای ریاست مجلس شده بود که در رقابت با علی لاریجانی در انتخابات درون فراکسیونی اصولگرایان مجلس ، رای لازم را کسب نکرد .