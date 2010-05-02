به گزارش خبرنگار مهر، طرح بزرگ اندیشه مطهر با هدف ترویج اندیشه های فرهنگی، دینی، سیاسی و اجتماعی شهید مطهری از سوی دفتر برنامه ریزی فرهنگی اداره کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تربیت معلم در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.

طرح اندیشه مطهر به صورت مسابقه کتبی در بین دانشجویان برگزار می شود و طی این طرح افراد شرکت کننده به مطالعه کتابهای شهید مطهری پرداخته و با پاسخ به سئوالات مختلف مسابقه به تقویت معلومات خود می پردازند.

همچنین به پنج نفر برگزیده این مسابقه هدایای ارزنده ای همچون کمک هزینه سفر مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

گاهنامه تخصصی پیک شیمی منتشر شد

سومین شماره گاهنامه علمی تخصصی پیک شیمی از سوی انجمن علمی دانشجویی شیمی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تربیت معلم منتشر شد.

پریسا عاشق حسینی، دبیر انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه، با اعلام این خبر گفت: سومین شماره گاهنامه علمی تخصصی پیک شیمی از سوی انجمن علمی دانشجویی شیمی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه تربیت معلم با عناوینی همچون مجموعه کارشناسی ارشد شیمی، مولکولهایی که جهان را تغییر دادند، آشپزخانه شیمی، دانستنی های شیمی، تازه های شیمی و مطالب متنوع دیگر در 30 صفحه رنگی و در شمارگان 300 نسخه در دانشگاه تربیت معلم منتشر شد.

پخش فیلم مستند بانوی گل سرخ

فیلم مستند بانوی گل سرخ با حضور مجتبی میرتهماسب، رئیس انجمن مستندسازان ایران، چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه از ساعت 20 در سالن شماره یک از سوی کانون دانشجویی فیلم و عکس مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه پخش شد.

جلسه هماهنگی اعضای جمعیت خیریه امام علی(ع)

جلسه هماهنگی اعضای جمعیت خیریه امام علی(ع) به منظور ساماندهی کمیته های جمعیت و بحث و تبادل نظر درباره برنامه های آتی با حضور 80 نفر از اعضا در سالن شماره 5 دانشگاه برگزار شد.

کارگاه ارتباط عاطفی موثر

کارگاه ارتباط عاطفی موثر، شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری از سوی انجمن علمی دانشجویی روانشناسی مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه برگزار می شود.