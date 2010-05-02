به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مواد پروتئنی و فرآورده‌های خام دامی در سبد غذایی انسان، از امنیت غذایی شهروندان به عنوان یکی از وظایف مهم دامپزشکی یاد کرد.

وی ادامه داد: اصلی ‌ترین شاخصه توسعه هر کشوری بحث سلامت است و دامپزشکی استان با نظارت و کنترل مستقیم بر تمام مراحل از زمان تولید در مراکز پرورش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل تا زمان عرضه در بازار، نقش بسزایی در تامین بهداشت عمومی جامعه و متعاقب آن سلامت افراد جامعه دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی تصریح کرد: سالها افراد زیادی در جهان بر اثر ابتلا به بیماری‌های دامی مشترک بین انسان و حیوان از قبیل هاری تلف می ‌شوند که در راستای کنترل و ریشه ‌کنی بیمارهای مشترک بین انسان و حیوان طی سال گذشته 11 هزار و 662 راس گاو و گوساله علیه بیماری سل مورد تست توبرکولیناسیون و دو هزار و 912 قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شده است.

رضایی به نقش دامپزشکی در درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: صادرات فرآورده‌های مرتبط با دام و طیور و فرآورده‌های خام دامی فقط با صدور مجوز سازمان دامپزشکی امکان‌پذیر است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به نقش واحدهای پرورش دام و طیور در تولید و پویایی اقتصاد استان، از تولید 34 هزار و 710 تن گوشت سفید و قرمز طی سال گذشته در استان خبر داد.

رضایی افزود: از این میزان تولید 30 هزار تن مربوط به تولید گوشت مرغ در واحدهای پرورش طیور گوشتی استان بوده است.

وی با اشاره به وجود بیش از 700 واحد مرغداری در استان اظهار داشت: خراسان جنوبی یکی از قطبهای تولید گوشت مرغ در کشور است و گوشت مازاد بر نیاز استان به سایر نقاط کشور صادر می‌ شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از خشکسالی‌های چندین سال اخیر بر حمایت همه جانبه مسئولان در زمینه حفظ سرمایه دام و طیور استان تاکید کرد.