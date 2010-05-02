به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان صبح یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ سپاس در مدرسه شاهد خرم آباد با اشاره به نقش و جایگاه معلم در فرهنگ اسلامی، اظهار داشت: توجه ویژه قرآن و پیامبر گرامی اسلام در تبیین جایگاه معلم خود حکایت از اهمیت این جایگاه دارد.

صابری با اشاره به برخی بیانات معمار کبیر انقلاب، معلمی را شغل انبیا دانست و گفت: همین یک جمله خود دارای مفهوم بسیار والایی است به طوریکه اگر به عمق آن توجه و به این معنا جامه عمل پوشانده شود موجب تحول چشمگیری در جامعه خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت پی بردن به جایگاه ویژه معلمان، عنوان کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف همه باید در راستای نهادینه کردن این شعار در عرصه تعلیم و تربیت تلاش کنند.

استاندار لرستان ادامه داد: تحقق شعار همت مضاعف و کار مضاعف در این بخش زمینه ساز تربیت نسلی فعال، متعهد و بانشاط در همه عرصه ها خواهد شد.

صابری با تاکید بر اینکه باید یک بازنگری جامع نسبت به شغل و رسالت معلمان در جامعه صورت گیرد، یادآور شد: همت مضاعف در راستای احیاء هرچه بهتر رسالت عظیم معلمی یکی از ضروریات امروز است.

وی با قدردانی از زحمات و تلاشهای معلمان در جامعه به برخی از ابعاد شخصیتی علامه شهید مطهری اشاره کرد و یادآور شد: جامعه امروز نیازمند آثار و اندیشه های شهید مطهری در ابعاد مختلف است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این مراسم فعالیت در حوزه تعلیم و تربیت را خدمت به بشریت دانست و گفت: اساس و پایه توسعه هر جامعه در گرو اهمیت به امر خطیر آموزش و پرورش است.

علی ماکنعلی با تاکید بر ضرورت توجه به تبیین تعالیم دینی در آموزش و پرورش، خواستار فعالیت گسترده معلمان در این بخش شد.