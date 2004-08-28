ارتقاي كيفي ساخت و سازها در مشهد منوط به اجراي طرح " مجري ساختمان" است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد غلامرضا بصيري پور روز شنبه افزود: با اجراي طرح مجري ساختمان، مهندسان متخصص و با تجربه كه داراي پروانه اشتغال به كار مجري ساختمان بوده جايگزين افراد فاقد صلاحيت عملي و تجربي مي شوند.

وي گفت: براي اجراي اين طرح يك مجري ساختمان بايد اطلاعات لازم در خصوص اينكه ظرفيت انجام چه كاري را دارد چگونه كارهايي را بايد انجام دهد. حدود وظايف و اختيارات او به چه ميزان مي باشد و نحوه قرار داد و تعهداتش در مقابل كارفرما را داشته باشد.

وي افزود: اجراي طرح مجري ساختمان يك حق قانوني براي مهندسان است كه مي تواند زمينه اشتغال براي آنان را نيز تكميل كند.

بصيري پور با بيان اينكه در زمان حاضر بسياري از فرآيندها در دست مهندسان نيست گفت: ساختمان سازي نمونه بارزي است كه توسط افراد فاقد صلاحيت انجام مي گيرد كه عدم اجراي طرح مجري ساختمان لطمه بزرگي به صنعت ساختمان كشور وارد خواهد كرد.