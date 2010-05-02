به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد، سرپرست فدراسیون ووشو در ابتدای این مراسم گفت: در مدت سه سال گذشته ووشو ایران در عرصه پیکارهای معتبر جهانی و آسیایی عناوین درخشانی را بدست آورده است که کسب 43 مدال جهانی و 45 مدال آسیایی از آن جمله است. کسب عنوان نایب قهرمانی جهان در پیکارهای جهانی سال 2009 تورنتو کانادا که برای نخستین بار حاصل شد، در سایه همین تلاش‌ها بود که به بار نشست.

سرپرست فدراسیون ووشو به برنامه‌های آینده این فدراسیون اشاره کرد و گفت: برای حضوری پربار در در بازیهای آسیایی کوانگژو برنامه خوبی را تدارک دیده‌ایم و امید می رود بتوانیم سکوهای مهم جهان را تسخیر کنیم.

وی همچنین ضمن تقدیر از حمایت انکارناپذیر سازمان تربیت بدنی به منظور ساخت آکادمی ووشو گفت: خوشبختانه به مدد تلاش و همت مسئولان فدراسیون ووشو، آرزوی دیرینه خانواده ووشو برای داشتن آکادمی و محلی استاندارد برای برپایی اردوها و برگزاری تمرینات برآورده شد و اکنون شاهد راه اندازی مکانی آبرومند در حد ووشو ایران هستیم.

آکادمی ووشو 1800 متر مربع مساحت دارد که شامل؛ سالن مسابقات و تمرینات آماده سازی، سالن مجهز بدنسازی، خوابگاه (به تفکیک ورزشکاران مرد و زن)، سالن جلسات، ساختمان اداری و انفورماتیک است. برای ساخت این مجموعه استاندارد و مجهز که در شرق مجموعه ورزشی آزادی تهران واقع است، ‌حدود 9 ماه وقت صرف شده است.

بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، حسین اوجاقی مدیر تیم‌های ملی ووشو، امیررضا خادم، روسای هیئت‌های ووشو استان‌ها، قهرمانان، مربیان و ملی پوشان رشته ورزشی ووشو و همچنین مسئولان فدراسیون ووشو حاضرین در مراسم افتتاحیه آکادمی ووشو بودند.

در جریان این مراسم تندیس اژدهای سرخ که سمبل ورزش ووشو است، از سوی فدراسیون ووشو به رئیس سازمان تربدنی اهداء شد.