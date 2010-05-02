به گزارش خبرنگار مهر، درویشی پس از صعود به جدول 32 نفره این رقابت‎ها، فرزاد باهر ارسباران دیگر نماینده کشورمان را شکست داد و به جمع 16 نفر برتر رقابت‌ها راه یافت. مجتبی عابدینی نیز با از پیش رو برداشتن ورزشکار آمریکایی موفق به صعود به این جمع شد. این دو ورزشکار کشورمان در این مرحله از مسابقات نتیجه دیدار مقابل حریفان خود را واگذار کرده و از دور بازی‎ها کنار رفتند.

با حذف درویشی و عابدینی کاروان اعزامی ایران به تایلند به کار خود در مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A پایان داد.

پیش از این نیز علی پاکدامن که با غلبه بر شمشیربازان آمریکا، قزاقستان، تایلند به جدول 32 نفره رسیده بود، در این جدول مقابل بازیکن مجارستانی شکست خورده و حذف شده بود. همچنین حمیدرضا طاهرخانی و امین قربانی که در دور مقدماتی با قرعه استراحت مواجه بودند پس از شکست برابر ورزشکاران آمریکا و قزاقستان در جدول 32 نفره از دور بازی‎ها حذف شدند.

مهدی خالقی دیگر نماینده کشورمان در مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A تایلند بود. این ورزشکار نیز در جدول 32 نفره شکست مقابل بازیکن لهستانی را پذیرفت و از دور رقابت‌ها کنار رفت.